La inflació puja al 0,8% al juliol a Catalunya

L'evolució de l'economia

13.08.2019 | 12:28

L'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual es va situar en el 0,8% al juliol a Catalunya, una dècima superior a la registrada el mes de juny, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el conjunt d'Espanya, l'IPC va quedar al juliol en el 0,5%, la qual cosa suposa una dècima més que el mes anterior, influït per l'evolució de fruites i carburants.

La taxa, avançada a la fi de juliol per l'INE, és la segona més baixa en el que va d'any -després del 0,4% de juny- i manté l'evolució dels preus en mínims de fa tres anys.

Navarra (1%), Catalunya i el País Basc (0,8%) són les comunitats amb una taxa anual de l'IPC més elevada.

A Catalunya, la taxa internual ve impulsada, principalment, per l'increment dels preus en el sector de l'hostaleria i la restauració (2,3%) i de l'alimentació i les begudes no alcohòliques (1,7%). També augmenten els preus de l'ensenyament (1,2%), el parament (1,1%) i el vestit i el calçat (0,8%), mentre que cauen els de l'habitatge (-1,2%).