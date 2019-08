L'autor és economista i profesor UAB gabriel izard

A diferència entre l'estat sòlid i líquid és que el primer no necessita cap suport per mantenir-lo en un lloc, mentre que el segon demana un recipient on estar. Per poder avançar necessites un suport sòlid en què aplicar la teva energia i impulsar-te. Tant es val que ho facis en un entorn sòlid o en un entorn líquid: sempre cal un suport sòlid. Caminant les teves cames, remant el teu rem i navegant, les veles que s'inflen amb el vent o el motor que impulsa l'embarcació amb les voltes de ...