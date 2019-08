La meitat de les pimes catalanes venen més ara que fa un any

Barcelona EFE

09.08.2019 | 18:46

La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya considera que les seves vendes són millors de les que van registrar fa un any. A més a més, un 60% de les companyies assenyala que la plantilla, les inversions i els preus s'han mantingut estables, segons recull el baròmetre del mes de juny d'aquest any fet públic per la patronal Pimec.Les petites i mitjanes empreses valoren més la marxa de l'economia catalana que l'espanyola, i encara que no albiren experimentar "grans canvis" en les ...