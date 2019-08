Tranquil·litat en les primeres hores de vaga dels vigilants del Prat

Conflicte laboral

09.08.2019 | 10:31

Les primeres hores de la vaga indefinida que des d'aquesta mitjanit duen a terme els vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona - el Prat s'estan desenvolupant amb normalitat, sense que ara com ara es registrin aglomeracions en els controls d'accés a les zones d'embarcament.

La plantilla de Trablisa, l'empresa que des de 2018 s'encarrega dels controls de seguretat del Prat, va decidir ahir per àmplia majoria, amb 175 vots a favor i només dos en contra, anar a la vaga per a exigir millores salarials i laborals, després de fracassar les reunions de mediació entre empresa i sindicats.

Des de les 00.00 hores d'aquest divendres, per tant, els prop de 500 empleats de Trablisa secunden una vaga de 24 hores i amb caràcter indefinit, la segona aturada que viu l'aeroport barceloní en menys de dues setmanes, després de la protesta que va protagonitzar a finals de juliol el personal de terra d'Ibèria.

Ara com ara la situació al Prat és de normalitat i no es registren cues en els controls de seguretat, segons ha pogut constatar Efe.

La situació, no obstant això, podria complicar-se al llarg del dia, tenint en compte que el Prat està en plena temporada d'estiu i que només per a aquest divendres hi ha programats un miler de vols.

Tant AENA com les aerolínies han recomanat als viatgers que acudeixin amb antelació a l'aeroport, atès que aquest conflicte laboral pot incrementar els temps d'espera per passar el control de seguretat.