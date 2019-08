Catalunya sospesa tornar als mercats el 2020 amb una emissió de bons verds

EFE

08.08.2019 | 10:40

La Generalitat treballa amb la possibilitat de tornar als mercats a partir de 2020 a través d'una emissió de bons verds que permeti finançar infraestructures vinculades a la mobilitat sostenible. En una entrevista amb EFE, el vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, detalla que el retorn de Catalunya als mercats financers vindrà condicionat per dos factors: el compliment dels objectius pressupostaris i la capacitat de la Generalitat d'augmentar el seu nivell d'ingressos ordinaris. "Aquests són els dos paràmetres que ens haurien de permetre una revisió del deute en positiu", assenyala Aragonès.

Encara que l'objectiu de la Generalitat és llançar aquesta emissió de bons verds l'any vinent, el conseller subratlla que el Govern no té un calendari "preestablert", ja que es requereix "seguir amb el compliment dels objectius fiscals". Els plans de la Generalitat, doncs, passen per un "acord polític" previ amb el Govern espanyol, al qual Aragonès demana que flexibilitzi el marge de dèficit, perquè el 2020 sigui superior al 0% previst. A més, és el Govern espanyol el que autoritza en última instància les emissions de deute a més d'un any que vulgui realitzar qualsevol comunitat, "estigui en el FLA (Fons de Liquiditat Autonòmic) o no, hagi complert els objectius de dèficit o no", recorda el conseller.