La sostenibilitat social a les empreses

L'autora és Natàlia Cugueró-Escofet

03.08.2019 | 04:00

Quan es parla de sostenibilitat a les empreses sempre s'enfoca en l'ecologia i aspectes relacionats amb el medi ambient. Però cal tenir en compte que les empreses tenen altres exigències per a ser sostenibles en les seves activitats. Les empreses es mouen en un entorn on altres aspectes les afecten, i no pas poc. De fet podríem dir que la sostenibilitat es mou en tres eixos, l'ambiental, l'econòmic i el social. Serien per tant tres aspectes a tenir presents en la sostenibilitat.La idea bàsica ...