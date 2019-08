02.08.2019 | 13:19

El nombre de persones parades a Terrassa en finalitzar el mes de juliol ha pujat. Concretament hi ha 76 aturats més que en acabar juny. D'aquesta manera, la xifra d'aturats a la ciutat és de 13.650. D'aquesta manera s'han frenat quatre mesos de descensos. Al Vallès Occidental, el part també ha pujat, amb 396 persones sense ocupació i un total de 47.984 aturats. Respecte a fa un any només hi ha una reducció de 245 aturats.