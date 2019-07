Madrilenys i catalans, els que més demanden segona residència

31.07.2019 | 04:00

Els madrilenys i els catalans són els que més estan demandant habitatge per a comprar com a segona residència en 2019. En concret, els madrilenys concentren el 27% de la demanda de segona residència, seguits de catalans (18%). En tercer lloc es troben els andalusos (20%), valencians (8%) i bascos (6%). Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure de l'informe elaborat per *Fotocasa "Radiografia del mercat de l'habitatge 2018-2019" que, en aquest cas, fa focus en la compra i lloguer d'habitatge com a segona residència en l'últim any. En l'últim any, l'interès per la compra d'habitatge com a segona residència ha caigut lleument: si en 2018 el 12% de la compra d'habitatge va ser destinada a segona residència, en 2019 aquest percentatge baixa fins al 10%. Per comunitats autònomes on més cau l'interès per la segona residència és a Andalusia i Valencia.