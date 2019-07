Endesa llança la nova marca e-distribución

Redacció

31.07.2019 | 04:00

Endesa ha llançat la seva nova marca, e-distribución, per al negoci de la distribució elèctrica a Espanya. Coincidint amb aquest canvi, la Companyia passarà a anomenar-se EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. i sota aquesta denominació mantindrà totes les activitats que desenvolupava fins ara Endesa Distribución, que és líder al mercat espanyol amb 12,4 milions de clients.

Aquesta nova marca neix amb el compromís de contribuir al fet que Endesa lideri la transició energètica a Espanya, un procés en el què la digitalització de les xarxes serà una peça essencial.

El desenvolupament de les xarxes intel·ligents és, doncs, indispensable per impulsar l'electrificació de la demanda exigida per la descarbonització de l'economia, amb la voluntat d'afavorir la integració de les energies renovables, facilitar el desenvolupament de l'autoconsum i promoure la mobilitat elèctrica.

Per tal d'assolir aquests objectius, e-distribución mantindrà una clara aposta per la digitalització de la xarxa, de tots els seus sistemes i processos, així com dels canals d'atenció al client. Centrarà esforços, sobretot, en la millora de la qualitat del servei elèctric per reduir les interrupcions de subministrament i els temps de resposta en cas d'incidència.

L'any passat, e-distribución va destinar gairebé 300 milions d'euros a la digitalització de les seves xarxes de distribució i va completar el desplegament de comptadors intel·ligents entre els seus clients domèstics.

e-distribución és present a 27 províncies espanyoles de 10 comunitats autònomes (Catalunya, Andalusia, Balears, Canàries, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó, Navarra, Comunitat Valenciana i Galícia) i atén al voltant de 21 milions de persones. Durant l'any passat va distribuir 124.714 GWh a través dels seus més de 319.000 quilòmetres de xarxes elèctriques, la qual cosa equival al 44% de la demanda total d'Espanya.