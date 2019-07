Cecot Formació, acreditat com examinador oficial d'Oxford

Redacció

31.07.2019 | 04:00

Cecot Formació ha estat acreditada per la Univesitat d'Oxford Press com a centre examinador oficial de l'examen d'anglès Oxford Test of English. Segons la directora de Cecot Formació & Desenvolupament, Eulàlia Martínez, "el fet que ens proposéssim i que, finalment, hàgim assolit ser centre examinador oficial de l'Oxford Test of English donarà l'oportunitat a les nostres empreses associades i als seus treballadors i treballadores ...