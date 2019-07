L'ocupació industrial creix per cinquè any consecutiu

Redacció

30.07.2019 | 04:00

L'ocupació industrial va augmentar un 2,6% l'any 2018, cosa que suposa el cinquè any consecutiu de creixement. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2018, presentat per el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya. La inversió industrial va augmentar a Catalunya un 9,6% en termes nominals l'any 2018, la tercera xifra més alta dels darrers anys. L'increment va afectar per ...