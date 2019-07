Descart de nous ajustos i fusions

27.07.2019 | 04:00

CaixaBank ha assegurat que, en el marc del seu pla estratègic fins a 2021, no contempla dur a terme nous ajustos de plantilla ni a Espanya ni a Portugal i que tampoc preveu protagonitzar operacions corporatives, com a fusions amb altres entitats. En la roda de premsa de presentació de resultats del primer semestre de l'any, el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que el ERE acordat al maig per a 2.023 empleats del banc ha condicionat els comptes del ...