L'expresident d'AB-Biotics veu insuficient el preu de l'opa

24.07.2019 | 04:00

Un grup d'accionistes d'AB-Biotics, entre ells l'expresident de la companyia Luis Sanchez-Lafuente, creuen "insuficient" el preu de l'opa llançada per la japonesa Kaneka per aconseguir el control de la companyia catalana, per la qual cosa s'han organitzat en defensa dels seus interessos en el col·lectiu AB-Biotics Tracte Just. AB-Biotics, amb seu social a l'edifici d'Esade-Creápolis de Sant Cugat, està especialitzada en la recerca, el desenvolupament, la innovació i la producció de solucions biotecnològiques per a millorar la salut de les persones.La multinacional japonesa Kaneka va llançar una oferta pública voluntària d'adquisició d'accions (opa) per a fer-se amb el 60,24% del capital que encara no controla de la biotecnològica catalana AB-Biotics i excloure-la de la borsa. Kaneka, que ja era el primer accionista d'AB-Biotics, amb un 39,76% del seu capital social, ofereix 5 euros per acció, la qual cosa suposa valorar la companyia en uns 62,9 milions, Els fundadors, Sergi Audivert i Miguel Àngel Bonachera, que compten cadascun amb un 8,92% del capital, ja han expressat el seu suport a l'oferta feta, però l'altre accionista rellevant d'AB-Biotics és Luis Sánchez-Lafuente, que té un 10,15%, està en contra del preu ofert.