Cinesa posa en marxa un pla de salut entre els seus treballadors

Redacció

23.07.2019 | 04:00

Cinesa, companyia líder en exhibició cinematogràfica a Espanya, ha posat en marxa "Salut de Cinema - Cinesa Wellness", un pla de salut i benestar dirigit als seus empleats que té com a objectiu conscienciar-los sobre la importància de cuidar la salut per afavorir el seu benestar físic i emocional. Per a la posada en marxa d'aquest projecte ha comptat amb Biwel, partner de benestar per a les empreses. L'objectiu és millorar la qualitat ...