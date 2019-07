Sun Rius, nova responsable de la delegació

20.07.2019 | 04:00

En la reunió del ple també es va acordar nomenar Sun Rius, membre del ple, delegada de la Cambra a Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès. Sun Rius destaca per la seva capacitat de síntesi i interlocució, el seu coneixement del teixit empresarial i comercial del territori, la seva capacitat d'anàlisi i de generació d'opinió, alhora que manifesta la seva gran il·lusió en exercir el càrrec de Delegada. Tanmateix han estat fixades els membres del le que representaran a la Cambra en les diferents entitats i organismes, com el Consell General de Cambres Catalanes, el Consell Local de la Formació Professional de Terrassa o el Pacte per l'Ocupació de Terrassa. Entre les representacions designades, el president de la Cambra, Ramon Talamàs, i la vicepresidenta tercera, Natàlia Cugueró, representaran la institució en el Ple del Consell General de Cambres de Catalunya. Alhora, l'expresident de la Cambra, Marià Galí i Segués, representarà a la institució a la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa. El ple de la Cambra també ha comunicat la seva felicitació i agraïment a Ignasi Cusidó i Simón (arran d'haver passat el relleu com a president de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa), per la seva tasca en favor de mantenir unes activitats, amb el seu component patrimonial, d'alt valor simbòlic per Terrassa, complementant la seva clara utilitat cultural i en favor de les persones necessitades.