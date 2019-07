Les vendes de turismes tancaran 2019 amb una caiguda del 3%, segons Anfac

20.07.2019 | 04:00

Les vendes de turismes tancaran 2019 amb una caiguda del 3%, mentre que les de vehicles comercials i industrials pujaran el 3,8% i l'1,8% respectivament, va ressaltar ahir en el seu informe anual de 2018 l'associació espanyola de fabricants Anfac. Les vendes de turismes acumulen una baixada del 5,7% durant aquest any, però la patronal espera que aquesta caiguda es moderi i acabi per tancar amb una baixada del 3%. Per a les previsions per a 2020 s'espera que la venda de turismes tanqui plana, mentre que les vendes de vehicles comercials tinguin un lleuger creixement. Quant a la producció l'any acabarà amb una caiguda del 5%, ja que en el segon semestre no hi haurà un canvi radical en aquest àmbit, van assegurar fonts de la patronal, que van afegir que aquest descens és major en països de l'entorn, on la producció cau "a doble dígit". A Espanya, la producció està aguantant més que les vendes, segons Anfac, que va detallar que les marques que formen la patronal compten amb 16 models de cotxe elèctric adjudicats fins a 2022.