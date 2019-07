Els cotxes autònoms abaratiran les assegurances entre un 10 i un 30%

20.07.2019 | 04:00

La implantació del cotxe autònom podria abaratir les assegurances d'automòbil entre un 10% i un 30% fins a 2025, per la forta reducció de la sinistralitat, encara que les companyies hauran d'atendre noves incidències més cares, segons un informe de BBVA. El màxim nivell d'automatització podria evitar fins al 95% dels accidents, ja que es calcula que el 90% dels quals es produeixen actualment es deuen al factor humà. No obstant això, el cost mitjà de cada sinistre augmentaria per la complexitat i l'alt preu de la tecnologia d'aquests vehicles. A més, el cotxe autònom portarà amb si un estrenyiment del mercat perquè modificarà els patrons de comportament i incentivarà la mobilitat compartida i les plataformes de lloguer per hores o minuts, amb el que reduirien les primes d'assegurances de vehicles propis. L'informe preveu que apareguin noves cobertures i nous criteris d'assignació de la responsabilitat davant un accident, crucial per a determinar si l'asseguradora ha d'indemnitzar. Quant a les perspectives del sector a Espanya, BBVA preveu una "lleugera" desacceleració.