CCOO diu que el Pacte per a la Indústria necessita un impuls

Redacció

20.07.2019 | 04:00

CCOO va assegurar ahir, en un comunicat, que el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que ha arribat a l'equador de la seva aplicació (2017-2020) no progressa "suficientment" i va demanar al Govern que s'esforci al màxim per complir allò pactat amb els actors econòmics. CCCO apunta que si bé l'execució de prop del 87% és "acceptable", en mirar amb una "mirada més àmplia que la ...