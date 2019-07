AEI fomenta la Indústria 4.0 entre les pimes del tèxtil

Redacció

20.07.2019 | 04:00

Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster de tèxtils tècnics de Catalunya, amb seu a Terrassa, van celebrar una reunió de treball sobre la Indústria 4.0, un concepte "molt recurrent en el sector, però alhora molt desconegut", diuen fonts de l'entitat. La sessió va ser a càrrec de Jordi Pradas, de Macción, especialista en integració, desenvolupament i consultoria per a implementar solucions per a la Indústria 4.0. Aquest expert va realitzar una introducció als conceptes i solucions per a la ...