La riquesa de les famílies creix un 4,1% durant el primer trimestre

19.07.2019 | 04:00

La riquesa financera neta de les famílies espanyoles i institucions sense finalitats de lucre al servei de les llars (ISFLSH) es va situar en 1,451 bilions d'euros en el primer trimestre de l'any, la qual cosa suposa un 4,1% més respecte al mateix període de 2018, segons els Comptes Financers publicats pel Banc d'Espanya. En relació amb el Producte Interior Brut (PIB), l'estadística de l'organisme supervisor espanyol reflecteix que els actius financers nets van representar el 119,3%, ràtio vuit dècimes superior a la d'un any abans. D'aquesta forma, la riquesa de les llars es continua mantenint per sobre dels nivells previs a la crisi econòmica, ja que en el primer semestre de 2007, just abans del començament de la recessió, fregava el bilió d'euros.

Els actius financers de llars i ISFLSH van aconseguir fins a març els 2,23 bilions d'euros, un 2,9% més que un any abans, a causa d'una adquisició neta d'actius financers de 18.000 milions d'euros durant l'últim any i a unes revaloracions netes de 45.000 milions per l'increment dels preus dels actius de renda variable. Respecte al Producte Interior Brut (PIB), els actius financers totals de les llars i ISFLSH van representar un 183,5% en finalitzar el primer trimestre, set dècimes menys que un any abans.