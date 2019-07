Tous aconsegueix un rècord de facturació amb 466 milions

18.07.2019 | 04:00

La marca de joieria i accessoris Tous va aconseguir un nou rècord de vendes en 2018, en registrar una xifra de negoci de 466 milions d'euros, un 4,5% més que l'any anterior, i ha superat per primera vegada la barrera de les 700 botigues repartides en 56 països. Segons va informar companyia, el mercat internacional guanya pes per l'empresa i el 65,5% dels establiments estan fora d'Espanya. A les portes del centenari de l'empresa, que se celebra l'any vinent, la seva presidenta, Alba Tous, es va mostrar orgullosa d'haver-se consolidat com "una marca global que compta amb un equip de més de 4.000 persones". També destacà "l'èxit" del seu model de negoci, "amb l'obertura de 90 noves botigues en el món i el constant increment de les vendes". Durant l'any 2018, es van iniciar operacions al Canadà, Corea del Sud, Hondures i Kuwait, països amb "grans expectatives de creixement". Les vendes en internet han augmentat un 43% respecte a l'any anterior i durant 2018 s'ha iniciat el comerç electrònic en cinc nous països, sumant un total de 19 mercats amb vendes digitals. El canal digital s'ha convertit en el tercer mercat en xifres de vendes, per darrere d'Espanya i Mèxic, i suposa un 8% de la facturació global.