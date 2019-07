La pujada del SMI té un impacte discret

18.07.2019 | 04:00

El BBVA Research considera limitades les repercussions negatives de l'alça del Salari Mínim Interprofessional (SMI) sobre l'ocupació, ja que l'impacte l'estarien assumint els empresaris, encara que manté que en 2019 hi hauria una pèrdua de creació d'ocupació de 20.000 i 75.000 llocs de treball. Segons el Responsable d'Anàlisi Econòmica del BBVA, Rafael Doménech, l'efecte de la pujada del SMI a 900 euros dependrà de fins quan l'assumeixin els marges empresarials, per la qual cosa és una "incògnita" saber quant temps més continuaran absorbint aquest impacte en la creació d'ocupació. De fet, Rafael Doménech va puntualitzar que fent una anàlisi desagregada de les dades, per grups d'edat, per sectors o fins i tot per comunitats autònomes, l'estudi reflecteix que hi ha hagut una desacceleració de la creació de llocs de treball en aquells col·lectius més vinculats al salari mínim.