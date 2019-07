Caprabo construeix una nova plataforma de producte fresc

Redacció

18.07.2019 | 04:00

El projecte per a la construcció d'una nova plataforma de producte fresc per a la cadena de distribució Caprabo ha arrencat aquesta setmana amb el moviment de terres. Caprabo i Cilsa, societat participada pel Port de Barcelona i Merlin Properties, gestora de la ZAL Port, van firmar a finals de l'any passat un acord per a la construcció de la nova plataforma de distribució de Caprabo al Prat de Llobregat (Barcelona). Amb una superfície de 24.600 metres ...