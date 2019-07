Dues línies de negoci

16.07.2019 | 04:00

Circontrol, del grup vallesà Circutor, és una empresa amb tecnologia pròpia on la innovació és un repte constant. Fundada en 1997 per donar solucions en el món de la mobilitat i solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics, ja des dels seus inicis dedica una part important dels seus recursos a R+D, fabricant productes d'alta qualitat. Això li ha permès ser líder no només en solucions estàndard sinó també en solucions específiques demandades pel mercat. La seva activitat principal se centra en el desenvolupament de Mobility (Solucions d'eficiència per a la mobilitat en aparcaments); i eMobility (Solucions de recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics).