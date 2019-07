Barcelona, quarta ciutat més atractiva per atreure talent

16.07.2019 | 04:00

Barcelona és la quarta ciutat del món, després de Londres, Nova York i Berlín, més atractiva per a atreure talent, avançant tres posicions, des del setè lloc en què estava en 2014, segons l'estudi de l'escola de negocis EAE Business School. "La marca ciutat com a factor de creació de valor". Segons l'estudi, l'autora del qual és la professora Chelo Morillo, a Europa, Barcelona és la tercera zona amb personal ocupat en coneixement i alta tecnologia, en part fruit de l'aposta de la ciutat pel districte 22 @ i els 212 parcs tecnològics, centres de recerca i nou instal·lacions científiques i tècniques de referència internacional. L'estudi fet públic ahir destaca que Barcelona es considerada com la tercera Startup Hub d'Europa 2018, per darrere de Londres i Berlín, i la vuitena ciutat europea més innovadora. En reputació, Barcelona se situa en el número 15- descendint 7 punts en un any-, per darrere de Milà (14) i per davant de Madrid (19), mentre que les ciutats amb major reputació en 2018 són Tòquio (1), Sydney (2) i Copenhaguen (3). "Les ciutats ja no lluiten només per a diferenciar-se en dotacions o infraestructures, sinó que intenten desmarcar-se fixant valors intangibles. Busquen un lloc preferencial", va explicar Chelo Morillo.