Jordi Ballart diu que vol obrir una nova etapa

Premis Cambra

13.07.2019 | 04:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va obrir l'acte expressant que "és una satisfacció i un honor acollir aquesta nova edició dels Premis Cambra. Els premis són com un mirall: ens ajuden a veure'ns tal com som, amb virtuts, amb defectes, amb oportunitats...". També va posar en relleu que "les empreses guardonades, en els 12 municipis de la demarcació, són de característiques i sectors molt diversos, però tenen en comú un valor molt important, que dóna unitat a aquesta foto de grup, a aquest mirall: són empreses que miren cap al futur, com tantes altres, i que ens ofereixen un exemple d'excel·lència, de talent i de visió de futur". Jordi Ballart va destacar que des de l'ajuntament volen donar "un renovat impuls a l'economia terrassenca, a la indústria, al comerç, als serveis, al projecte universitari, a la innovació o a l'economia social i solidària, i tot això emmarcat en una aposta ambiciosa i decidida per la sostenibilitat, per la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, així com pel progrés i la justícia social". Alhora, va remarcar que "aquest és el missatge que avui els vull transmetre, un missatge de cooperació i d'ambició per obrir una nova etapa en la història d'aquesta ciutat". En un altre moment, Ballart va assegurar que els socis del Govern municipal ja treballen en una bateria de mesures que es posaran en marxa com més aviat millor i que volen "despertar la força de Terrassa, que és una gran ciutat". També buscaran "donar un impuls a l'economia i el comerç".