Anem de rebaixes?

Gabriel Izard, economista i profesor de l' UAB

13.07.2019 | 04:00

ls dos períodes clàssics de rebaixes d'estiu i d'hivern tenien un entorn legal marcat per un calendari que tothom havia de complir. Amb els canvis normatius, s'elimina l'obligatorietat i es difumina aquella diferenciació tan clara entre rebaixa, liquidació i saldo. La rebaixa per períodes marcats (fonamentalment al Juliol i al Gener), la liquidació per tancament o traspàs de la botiga i el saldo per productes amb petits defectes o errors. Sempre ...