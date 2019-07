Premis Cambra

12.07.2019 | 04:00

Anaconda. Creada l'any 2015 com una start-up i amb seu a Sant Cugat del Vallès se centra en el desenvolupament de dispositius mèdics. Ha desenvolupat una tecnologia disruptiva per al tractament endovascular de l'ictus. Amb un equip professional format per 21 persones, la companyia està focalitzada en el desenvolupament d'un dispositiu mèdic de nova generació per al tractament dels ictus isquèmics mitjançant trombectomies mecàniques.