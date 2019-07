Premis Cambra

12.07.2019 | 04:00

Azbil Telstar Technologies. Se centra en el desenvolupament de solucions d'alta complexitat tecnològica d'enginyeria, construcció, equips de procés i consultoria GMP per la indústria farmacèutica i biotecnològica, hospitals, laboratoris i centres de recerca, així com solucions amb aplicació de tecnologia de buit i alt buit per a la indústria. Amb seu a Terrassa, té un abast global amb presència a 13 països i distribueix els seus equips i serveis a més de 100 mercats.