Marta Álvarez assumeix la presidència d'El Corte Inglés

Marta Álvarez, filla d'Isidoro Álvarez, és la nova presidenta no executiva d'El Corte Inglés

Marta Álvarez, filla d'Isidoro Álvarez, és la nova presidenta no executiva d'El Corte Inglés

Redacció

11.07.2019 | 04:00

El consell d'administració d'El Corte Inglés va nomenar ahir per unanimitat a Marta Álvarez Guil presidenta no executiva de la companyia, nomenament que arriba poc més d'un any després del cessament en el càrrec del seu cosí Dimas Gimeno i que assumís la direcció del grup Jesús Nuño de la Rosa. Pren el relleu a Jesús Nuño, que tornarà a ser un dels dos consellers delegats del grup, al capdavant de ...