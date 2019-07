El concessionari Sarsa inaugura el seu innovador centre d'automoció

L. M. Andrés

11.07.2019 | 04:00

Sarsa, del grup Movento, va inaugurar ahir noves instal·lacions on unifica tots els seus concessionaris i tallers a Terrassa en un mateix espai situat entre les confluències del carrer Cinca i Jiloca. El nou centre d'automoció, de més de 21.200 metres quadrats, té capacitat per acollir més de 300 vehicles i centralitza els punts de venda de Sarsa Audi, Skoda, Seat, Cupra i Volkswagen turismes i vehicles comercials, així com les àrees de ...