Els autònoms tindran més crèdit per començar l'activitat

Redacció

10.07.2019 | 04:00

Autònoms Pimec ha aconseguit un acord amb l'Institut Català de Finances (ICF) i la societat de garantia recíproca Avalis per a vehicular una línia de finançament per ajudar a començar als autònoms que servirà per finançar petites compres i els donarà accés a diners circulants. Ho va anunciar ahir en roda de premsa el president d'Autònoms Pimec, Miquel Camps, que va assegurar que ja existia una línia de ...