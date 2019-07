CCOO reflexiona sobre la comunicació en els temps incerts de les "fake news" 

L.M. Andrés

10.07.2019 | 04:00

La credibilitat és el factor clau en la comunicació: dir el que fas, fer el que dius. Com a persona i com a polític puc dir que no hi ha millor estratègia que la veritat per guanyar-nos la confiança de les persones". Així ho va dir ahir Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que va presidir la inauguració de la 28a Escola d'Estiu de CCOO que se celebra al campus de la UPC de Terrassa fins avui. A l'acte també van assistir Javier ...