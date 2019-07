La Cecot exigeix que s'acabi amb el greuge de la tarifa elèctrica

Redacció

09.07.2019 | 04:00

Una desena de patronals i agrupacions d'empresaris liderades per Cecot han alertat en un comunicat que més de 3.200 empreses de Catalunya paguen un sobre cost energètic que cada any suposa 300 milions d'euros des de 2014. Per aquest motiu, els empresaris han sol·licitat per carta al president de la CNMC, José María Marín Quemada, que en la pròxima revisió de les tarifes i peatges elèctrics es reverteixi la ...