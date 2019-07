CCOO celebra l'Escola d'Estiu al campus de la UPC de Terrassa

09.07.2019 | 04:00

La 28a edició de l'Escola d'Estiu de CCOO de Catalunya, organitzada per la secretaria d'atenció a l'afiliació, estudis i coordinació de direcció del sindicat, se celebrarà entre avui i demà a Terrassa amb el títol "Comunicació, identitat, credibilitat i 'fake news'. L'escola es farà al "campus" de Terrassa de la Unversitat Politècnica de Catalunya (en l'edifici històric situat al carrer Colom) amb l'objectiu de reflexionar sobre com les formes de comunicació d'una organització tenen influència en la seva identitat i credibilitat i serveixen per reflectir els seus principis i valors. Hi participaran, entre d'altres, professionals de la comunicació com Sílvia Sivera, Joao França, Liliana Arroyo o Dolors Reig. En la inauguració (avui a les 9.30 hores) estaran Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, Dolors Llobet, secretària d'atenció a l'afiliació, estudis i coordinació de direcció de CCOO de Catalunya, i Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central, i en la cloenda (dimecres a les 17.30 hores) Montse Ros, secretària de comunicació integral i finances i portaveu de CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. La primera ponència versarà sobre la marca amb Sílvia Sivera, professora de la UOC.