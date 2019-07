Vueling llança un assistent per a l'aplicació de WhatsApp

06.07.2019 | 04:00

Vueling ha llançat un assistent virtual de tipus conversacional per a l'aplicació de WhatsApp per als seus clients, la qual cosa s'emmarca en l'aposta de l'aerolínia per desenvolupar noves solucions innovadores que facin més còmoda l'experiència dels seus viatgers. L'assistent virtual de Vueling ha estat desenvolupat per la pròpia companyia i és el primer de tipus conversacional dins del sector de les aerolínies del món. Entre les funcionalitats de l'assistent virtual estan la possibilitat de realitzar la facturació directament en el mòbil i la consulta de l'estat dels vols a temps real. A més, diu l'empresa, l'aplicació pot atendre i donar resposta a les preguntes més freqüents dels usuaris.