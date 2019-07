CCOO convoca huelga para el próximo 15 de julio en Renfe

05.07.2019 | 04:00

CCOO ha convocado una jornada de huelga en Renfe para el próximo 15 de julio, fecha que coincide con la segunda fase de la operación salida de las vacaciones de verano, informó el sindicato. La formación realiza esta convocatoria al considerar "agotada" la vía de negociación con la empresa que, a su juicio, ha "incumplido" lo pactado respecto a las tres principales materias del nuevo convenio, la de generar empleo, reducir la jornada y aumentar el sueldo. CC.OO., pese a asegurar que se mantiene abierto al diálogo, advierte de la posibilidad de convocar también paros en agosto e incluso extenderlos a Adif. Por el momento, el sindicato llama a los trabajadores de Renfe a parar el día 15 por considerar que la compañía no está generando nuevo empleo, dado que los nuevos trabajadores que se incorporan reemplazan a los que se acogen al plan de bajas incentivadas. "No estamos de acuerdo con esta maniobra, dado que lleva a que Renfe no pueda atender, con la debida calidad, el servicio de transporte ferroviario y se incrementen las incidencias en el tráfico ferroviario", estima el sindicato. CCOO protesta por que la operadora decida "de forma unilateral" la forma de computar la reducción de jornada a 37,5 semanales.