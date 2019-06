Funcas alerta de la fragilidad financiera de las familias

26.06.2019 | 04:00

El director de Coyuntura y Economía Internacional de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), Raymond Torres, advirtió de que la sostenibilidad de la expansión económica "no está garantizada", y que el "ritmo frenético" de consumo en los hogares puede provocar otra crisis económica si suben los tipos de interés. "Si bien por ahora la economía se muestra inmune a la desaceleración global, la sostenibilidad de la expansión no está garantizada", señaló durante el curso 'La economía española en el nuevo contexto del comercio internacional', organizado por Funcas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Según Torres, en la actualidad, la tasa de ahorro de los hogares se encuentra en un "mínimo histórico" con valores que rondan el 5% e incluso el 0% en aquellos hogares de rentas bajas. Esto, a su vez, produce una necesidad de financiación de los hogares que explica que esté creciendo el crédito al consumo y el crédito hipotecario lo que, según Torres, "abrirá un frente de vulnerabilidad" si aumentan los tipos de interés y los hogares no pueden hacer frente a los créditos, tras lo que "puede haber otra crisis". Torres dijo que algunos de los factores que explican esta competitividad son la creación de empleo, que ha alcanzado el récord histórico de 19,5 millones en el número de afiliados a la Seguridad Social.