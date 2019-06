Gabriel Izard, economista i profesor UAB

15.06.2019 | 04:00

Quan un investigador universitari pensa que la seva feina no resolt problemes reals, podria decidir parar la seva activitat i buscar altres línies de recerca. Tanmateix, els incentius que té per continuar investigant no són necessàriament enfocats als resultats, perquè l'ús de metodologies i procediments d'anàlisi correctes o innovadors, és suficient per a justificar seguir amb l'activitat que finalment aportarà el seu petit gra de sorra en l'avanç científica. També els estudiants que fan ...