13.06.2019 | 04:00

El sindicato UGT todavía no ha realizado ninguna denuncia por los incumplimientos de esta normativa, aunque advirtió ayer que denunciará donde el sistema no sea correcto o donde no se haya negociado cómo hacerlo. Desde UGT se quiso dejar claro que el registro de la jornada es una obligación empresarial y que la manera de hacerlo se ha de consensuar, por lo que el sindicato instó a los empresarios a negociar y buscar la fórmulas más adecuadas para cada empresa y tipo de profesión. El sindicato insistió en que la normativa obliga a controlar el inicio y la finalización de la jornada, pero no las pausas que hagan los trabajadores, que se negocia en los convenios.