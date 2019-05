La facturación del sector textil desciende un 2,2% en 2018

30.05.2019 | 04:00

La facturación del sector textil en España cayó un 2,27% en 2018, hasta los 17.686 millones de euros, con lo que rompe la dinámica positiva de crecimiento de los últimos cuatro años y se sitúa a niveles de 1997, según se desprende de los datos del informe anual "El comercio textil en cifras", realizado por Acotex. "Ha sido un año complicado, donde han caído los ingresos y que se ha visto penalizado por el descenso de las ventas de los cinco primeros meses de 2018, además de haber tenido una campaña de Navidad complicada. No hemos tenido crecimientos espectaculares en los últimos años, ya que tuvimos una caída importante en el inicio de la crisis y no hemos conseguido recuperarnos del todo", explicó el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, durante la presentación del informe. En concreto, Zamácola precisó que la pasada temporada de verano fue "catastrófica", debido a la climatología, además en un año en el que influyeron temas coyunturales como las huelgas de taxis de Madrid y Barcelona, que "afectó mucho al consumo" o a la incertidumbre política y económica, que "no anima a ir a comprar". Madrid y Andalucía fueron las que alcanzaron mayor cuota de ventas.