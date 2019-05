Les startup necessiten sistemes de control formal?

Apunte económico

Natàlia Cugueró-Escofet

25.05.2019 | 04:00

Els sistemes de control són totalment necessaris per poder tenir certa informació de l'empresa, de com s'estan utilitzant els recursos i de com s'estan assolint els objectius. Sense una mínima informació que diagnostiqui com està anant el negoci, difícilment es podran prendre decisions. Assignar responsabilitats i fer un petit organigrama de les mateixes és bàsic. Normalment això tothom ho veu clar, i els socis, que acostumen a ser ...