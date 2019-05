Automobile plantea medidas para el futuro de la automoción

16.05.2019 | 04:00

El Salón del Automóvil de Barcelona presentó ayer un documento con seis medidas en las que recoge recomendaciones y posibles soluciones para el futuro de la automoción, realizado por un grupo de 25 profesionales "de ámbitos muy diferentes" dirigidos por un profesor de Harvard. Bajo el título "Six Memos for the Future of Auto-Mobility", el documento recomienda deshacerse de tecnologías y recursos contaminantes; multiplicar las experimentaciones; compartir datos sobre investigaciones; transparencia; interacción entre diferentes opiniones y propuestas y acelerar la transformación en el sector.

Entre las problemáticas que se abordan en el texto, se encuentran la irrupción del coche eléctrico, la "creciente" urbanización del mundo, la inteligencia artificial que permitirá el desarrollo de coches autónomos, la eliminación de combustibles y la necesidad de "democratizar" conocimientos, estrategias y tecnologías. En la presentación del documento, el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, manifestó el compromiso de la entidad con la innovación con la creación de este texto, que entregarán a los representantes del sector con la esperanza de que sea un "instrumento útil" para su transformación.