Dos gols, dos impactes financers diferents

Apunte económico

Josep Torres Prunyonosa

11.05.2019 | 04:00

Aquesta setmana s'han jugat les semifinals de la Champions League i els dos equips que anaven per davant de l'eliminatòria han vist com finalment, no s'han pogut classificar per la somiada final al Wanda Metropolitano de Madrid. No obstant, a nivell financer, les conseqüències dels equips eliminats han sigut molt diferents.D'una banda, l'Ajax d'Amsterdam és una societat anònima que cotitza en borsa, al igual que el Manchester United, el Borussia Dortmund, el ...