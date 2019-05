El Govern, en "alerta" ante un repunte de los ERE en Catalunya

EFE

06.05.2019 | 10:45

La Generalitat sigue con atención el repunte de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se ha registrado en los primeros meses del año en Catalunya, una situación que el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, cree que no tiene por qué traducirse en un cambio de tendencia del mercado laboral.

En una entrevista con EFE, el conseller detalla que en los cuatro primeros meses de 2019 se ha producido "un pequeño incremento" de expedientes presentados, que no ha cuantificado porque los datos, explica, se comparan semestralmente, de manera que habrá que esperar a junio para conocer las cifras definitivas.

En cualquier caso, El Homrani tiene "mucha confianza en el tejido productivo catalán" y descarta que esta situación suponga un cambio de tendencia de la economía: "No tememos que sea un cambio de ciclo, pero tenemos que estar alerta", remarca.

Según el responsable de Trabajo de la Generalitat, la mayoría de expedientes registrados entre enero y mayo se han presentado por motivos de organización y no económicos, y en buena parte son temporales.

No obstante, la Generalitat está pendiente de cómo evoluciona la situación en compañías como Nissan, después de que el viernes, tras una reunión maratoniana que acabó de madrugada, la dirección y los sindicatos de la automovilística rompieran las negociaciones, lo que podría dar lugar a la presentación de un ERE para 600 personas en las plantas barcelonesas de Zona Franca y Montcada i Reixac.

"Dependiendo de cómo acabe la negociación en Nissan nos podemos encontrar con un ERE para 600 personas, y eso distorsionaría los números", ha indicado El Homrani.

Otro de los ERE que están sobre la mesa es el presentado por CaixaBank, que se encuentra negociando con el comité la salida, en principio no forzosa, de 2.157 empleados en toda España.

Otras compañías, como Codorníu, ya han materializado sus ajustes de plantilla, después de que en febrero pactara 70 salidas con los sindicatos, y el sector de las VTC (vehículos de alquiler con conductor) presentó a principios de año varios expedientes que afectaron a centenares de personas tras la aprobación del decreto de la Generalitat que regula la actividad del sector.

Pese a todo, Chakir el Homrani está convencido de que el tejido productivo catalán es fuerte y está preparado para afrontar los nuevos retos de la economía, pues en los últimos años, ha recalcado, "se han hecho los deberes" y se ha apostado fuertemente por la diversificación y la internacionalización.

Más allá de seguir reduciendo en los próximos meses la tasa de desempleo, situada ahora en el 11,6 % en Catalunya, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el conseller señala que es prioridad del Govern luchar contra la precarización y crear un empleo de calidad.

"No nos podemos permitir que haya ciudadanos que con su trabajo estén en una situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza. Esta es la gran asignatura pendiente", asevera El Homrani.

En este sentido, el conseller reclama al nuevo Gobierno de España, que previsiblemente liderará el socialista Pedro Sánchez, que derogue las últimas reformas laborales, que han sido el principal instrumento de "precarización" del mercado de trabajo debido a los cambios en la negociación colectiva o la autorización administrativa de los expedientes de regulación.

"Lo que le corresponde al nuevo Gobierno del Estado es que cumpla lo que ha dicho y lo que ha llevado en su programa históricamente y que ha incumplido cuando ha tenido responsabilidades, que es situar un marco normativo en el ámbito laboral que no sea precarizador", ha declarado El Homrani.