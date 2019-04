Encara més deute

Apunte económico

Josep Torres Prunyonosa

27.04.2019 | 04:00

Novament surt beneficiat l'estat espanyol per la política de tipus d'interès baixos que el Banc Central Europeu està portant. Això ha permès no només reduir els costos de finançament sinó també el deute que es posarà en circulació. I és que segons la ministra d'Economia, l'emissió neta de deute - que no es res més que la diferència entre el que s'emet i el que s'amortitza- es reduirà del que inicialment estava previst al gener (uns 35.000 milions) a 5.000 milions menys. Sent aquest xifra, ...