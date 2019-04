"La desaceleración no es drástica y no prevemos que acabe siéndolo" 

Enrique Marazuela, director de inversiones de banca privada de BBVA España

L.M. Andrés

27.04.2019 | 04:00

Enrique Marazuela, director de inversiones de banca privada de BBVA, sostiene que la actual desaceleración no va a ser drástica y no tiene por qué acabar en recesión. Ante las incertidumbres que nos acechan a nivel internacional, el inversor medio debe ser prudente diversificando su cartera para hacerla más eficiente. Esta semana ha estado en BBVA en Terrasa para reunirse con inversores.¿Vamos hacia una nueva e inevitable crisis económica?Estamos en una situación de desaceleración, que no es ...