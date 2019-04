Moments d'incertesa 

Apunte económico

L'autor és Conseller Urbegrup. Doctor en finances i professor universitari. Josep Torres Prunyonosa

13.04.2019 | 04:00

ns trobem en un moment d'impàs amb una gran multitud d'incògnites a nivell econòmic no només nacional sinó també internacionalment. Només per mencionar uns quants exemples, podríem preguntar.Els tipus d'interès pujaran? Seguiran sent negatius o passaran a ser ultra-negatius com alguns economistes comencen a pronosticar?Hi haurà Brexit? Com finalment de dur serà, tant pel Regne Unit com per la resta de la Unió Europea, si és que finalment es produeix? Com afectarà el Brexit a Espanya, ja que hi ...