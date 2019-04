La demanda en empleo tecnológico supera a la oferta

11.04.2019 | 04:00

La demanda de perfiles digitales ha aumentado en Barcelona casi un 40% en un año, mientras que el número de profesionales del sector TIC solo ha crecido un 7,6 %, lo que está generando un desequilibro entre oferta y demanda, según un estudio de la entidad Barcelona Digital Talent. El estudio "Digital Talent Overview 2019" determina que si en general existen 37 candidatos "por cada puesto de trabajo no tecnológicos, en el sector digital solo hay 17 de media, si bien las ofertas de trabajo para empleos digitales ya suponen el 11,4% del total. Estos datos se dieron a conocer ayer coincidiendo con la próxima celebración de la JBCNC, la mayor conferencia de programación relacionada con el lenguaje Java del sur de Europa, que tendrá lugar del 27 al 29 de mayo en Barcelona. Aunque Barcelona es la tercera ciudad más atractiva para crear una empresa y la sexta en el ranking de ecosistemas para empresas emergentes en Europa, el sector digital no logra cubrir su demanda de mano de obra, según el estudio. Mientras las ofertas de trabajo TIC en la ciudad suponen un 11,4% del total, solo hay 17 trabajadores de media para cubrir cada puesto ofrecido, mientras que en los sectores no tecnológicos la media asciende a 37 demandantes.