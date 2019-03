El nuevo subsidio destinado a los desempleados mayores de 52 años acumula sus primeros días de entrada en vigor. La prestación, que el Gobierno rebajó a 52 años desde los 55 anteriores para poder acceder, se pude solicitar desde la web del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), en cualquier oficina de prestaciones solicitando cita previa en la sede electrónica del SEPE o en el teléfono 901 010 210. Además de en cualquier registro público o por correo administrativo. Las condiciones para acceder a esta ayuda son estar desempleado, tener 52 años o más y estar inscrito como parado durante un mes después de agotarse la prestación percibida anteriormente (que seimpre será anteror a la fecha del último cobro de la misma) y no haber rechazado durante ese periodo ninguna oferta de colocación ni haberse negado a participar - salvo causa justificada- en acciones de promoción, formación o reciclaje. En cualquier caso, la inscripción como desempleado debera mantenerse durante todo el perido en que se perciba el subsidio. Además el demandante deberá cumplir con el denominado «compromiso de actividad», haber cotizado un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral y, por supuesto, haber agotado la prestación o subsidio por desempleo. De igual modo, se debe carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que superen al mes el 75% del salario mínimo interprofesional, excluyendo la parte proporcional de las dos pagas extras. Podrían acceder a este subsidio para mayores de 52 años los emigrantes retornados a España ( deben haber trabajado , la menos, durante 12 meses en países no comunitarios) que no tengan derecho a una prestación contributiva.